Россия передумала экономить средства Фонда, из которого финансирует войну с Украиной

Россия отложила принятие решения, которое было призвано уменьшить ее зависимость от нефтегазовых доходов и сократить расходы Фонда национального благосостояния, из которого финансируется российско-украинская война. Причиной такого решения является стремительный рост цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
По словам собеседников издания, предполагалось внесение изменений в бюджетное правило страны, которое снижает порог цен на нефть для использования резервов Фонда национального благосостояния, а также продажу активов фонда для финансирования дефицита бюджета. Источник журналистов добавляет, что правительство РФ может вернуться к рассмотрению этого вопроса уже в июне.
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил журналистам, что запланированные изменения в бюджетное правило вступят в силу в 2027 году.
Bloomberg поясняет, что по действующим правилам РФ использует Фонд национального благосостояния для покрытия дефицита нефтегазовых доходов, когда экспортная цена российской нефти падает ниже 59 долларов за баррель. В то же время издание отмечает, что российское правительство готовилось снизить порог цен на нефть, заложенный в бюджетном правиле, поскольку российские чиновники были обеспокоены исчерпанием Фонда национального благосостояния. К тому же стоимость российской нефти была значительно ниже 59 долларов из-за, в частности, влияния западных санкций.
Издание отмечает, что в феврале министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что решение об ужесточении бюджетного правила нужно принять "быстро".
В то же время, в понедельник, на фоне скачка мировых цен на нефть, он заявил, что решение будет принято "в ближайшее время". В интервью одному из российских СМИ Силуанов добавил, что российское правительство рассматривает меры по уменьшению зависимости бюджета от цен на нефть в среднесрочной перспективе.
Экономика РФ и санкции США
Как сообщал УНИАН, 22 октября 2025 года США ввели санкции против РФ. Под санкционный удар попали "Лукойл" и "Роснефть".
Из-за американских ограничений РФ была вынуждена продавать свою нефть с рекордными скидками.
С началом войны на Ближнем Востоке цены на нефть существенно выросли, что повлияет на нефтегазовые доходы РФ. Однако правительство России готовит 10-процентное сокращение всех "второстепенных" бюджетных расходов в этом году на фоне набирающего обороты экономического кризиса.