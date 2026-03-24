Столичная громада передала бойцам 3 армейского корпуса 5000 FPV-дронов, - Кличко

Мэр также напомнил, что в прошлом году на оснащение Третьего корпуса из городского бюджета было выделено 1,5 млрд грн.

Мэр Киева Виталий Кличко передал Третьему армейскому корпусу 5000 дронов от киевлян. А всего с начала года столица отправила на передовую уже более 41 500 беспилотников разных типов. Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"Передал на фронт от громады столицы очередную партию необходимой помощи. К бойцам Третьего армейского корпуса поехали 5000 FPV-дронов разных типов. Всего с начала этого года от громады столицы бойцам разных бригад отправили уже более 41 500 БпЛА разных типов", - отметил Виталий Кличко.

Мэр также напомнил, что в прошлом году на оснащение Третьего корпуса из городского бюджета было выделено 1,5 млрд грн. За эти средства было приобретено, в частности, более 12 тысяч беспилотников.

"1 января, традиционно встречая Новый год с защитниками на фронте, лично передал военным Третьего корпуса 12 000 FPV-дронов, 100 беспилотников Mavic, 20 наземных роботизированных комплексов и 50 дронов-самолетов", - перечислил Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица выделила из городского бюджета на потребности Сил обороны более 12 млрд грн. Это деньги на приобретение дронов, средств РЭБ, техники и автомобилей. Кроме того, Киев реализует программы поддержки ветеранов и их семей, которые предусматривают, в частности, выплаты семьям, реабилитацию раненых, помощь в трудоустройстве и др.

