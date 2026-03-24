Названы лучшие планшеты в 2026 году под разный бюджет и запросы

В список попали устройства от Amazon, Google, Apple и Samsung.

В 2026 году рынок планшетов предлагает широкий выбор устройств – от доступных моделей за 100 долларов до флагманских планшетов за $1000. И хотя такое разнообразие хорошо для конкуренции, определиться с выбором оптимального девайса порой бывает очень сложно.

Журналисты портала Gizmochina тщательно изучили рынок и отобрали шесть лучших планшетов из разных ценовых категорий.

Бюджет до $100: Amazon Fire HD 8 (2024)

В сегменте до $100 найти достойный планшет сложно, но Amazon Fire HD 8 справляется со своей задачей: он получит экран 8 дюймов, базовым чипсет MediaTek, 3–4 ГБ ОЗУ, 32–64 ГБ памяти и поддержку microSD до 1 ТБ.

Этот планшет хорошо подходит для серфинга в браузере, просмотра видео и стриминговых приложений вроде Netflix или Prime Video – отличное решение для повседневных задач за скромный бюджет.

Бюджет до $300: Apple iPad (11‑й Gen)

Если у вас есть примерно $300, то Apple iPad 11 поколения остается одним из самых сбалансированных выборов. Он базируется на мощном чипсете A16 Bionic, обладает 11‑дюймовым Liquid Retina экраном и 128 ГБ встроенной памяти.

Благодаря поддержке Apple Pencil и Magic Keyboard данный планшет станет отличным выбором для учебы, творчества и повседневного использования. Однако он не поддерживает ИИ функции Apple Intelligence, которые есть в моделях Pro.

Бюджет до $500: Google Pixel Tablet и iPad mini 7

В ценовом сегменте до $500 пользователю предлагаются сразу два сильных варианта:

Google Pixel Tablet объединяет функции планшета и умного домашнего дисплея – удобен как для мультимедиа, так и для повседневных задач дома.

Apple iPad mini 7 предлагает мощную производительность в компактном корпусе – отличный выбор для чтения, заметок и мультимедиа на ходу.

Бюджет до $800: iPad Air (M4, 2026)

Если бюджет до $800, то обновленный Apple iPad Air (M4) со свежим чипом M4 станет мощным инструментом для работы, творчества и многозадачности. Он поддерживает Apple Pencil Pro с расширенными функциями, а также Magic Keyboard для продуктивной работы.

Несмотря на отсутствие OLED‑экрана в этой модели, устройство имеет качественный Liquid Retina дисплей и производительность, близкую к профессиональным планшетам.

Бюджет до $1000: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Если бюджет позволяет перейти выше отметки ~$1000, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – один из самых впечатляющих Android‑планшетов на сегодншний день. С огромным 14,6‑дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем, частотой обновления и мощным чипом MediaTek Dimensity 9400+.

Система One UI 8 на базе Android 16 предлагает расширенные возможности многозадачности, а поддержка S Pen и Samsung DeX превращает планшет в рабочую станцию для продуктивной работы.

По данным СМИ, Apple в ближайшее время выпустит обновление своего бюджетного планшета. Базовый iPad получит чип A18, что станет важным апгрейдом по сравнению с A16. Его главная особенность – поддержка Apple Intelligence, благодаря чему даже доступная модель впервые сможет работать с ИИ-функциями компании.

УНИАН рассказывал о трех главных "вредных привычках", которые убивают аккумулятор планшетов. Неправильная зарядка может не только сократить срок службы батареи, но и уменьшить общую производительность устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: