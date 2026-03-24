Цены на топливо не останавливаются: сколько сегодня стоят бензин, дизель и автогаз

Дизельное топливо подорожало, в среднем, еще на 41 копейку, а бензин прибавил 19 копеек.

Средние цены на АЗС во вторник, 24 марта, продолжили расти. Больше всего снова подорожало дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС, по сравнению с понедельником, выросла на 19 копеек – до 72,04 грн/литр. Средняя стоимость дизельного топлива подорожала на 41 копейку – до 84,63 грн/литр. Стоимость автогаза подскочила еще на 20 копеек – до 45,73 грн/литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином сегодня можно заправиться в сети популярного дискаунтера БРСМ-Нафта. Средняя стоимость 95-го здесь составляет 68,83 грн/литр. Самый дорогой 95-й заливают в сетях ОККО и WOG – 74,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом во вторник можно заправить своего "железного коня" в сети VST. Средняя стоимость дизеля на заправках этой сети – 80,90 грн/литр. Самый дорогой дизель наливают в сетях ОККО и WOG – 86,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO – 86,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего заправляют газом в сети "Маркет", где средняя цена составляет 42,50 гривни за литр. Самый дорогой автогаз в сети Grand Petrol – 47,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO – 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 44,23 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива стоимость "черного золота" по сравнению с концом февраля существенно выросла. В частности, утром 24 марта стоимость нефти марки Brent выросла на 2,59 доллара – до 98,51 доллара за баррель.

Из-за роста мировых цен на нефть и котировок газойля в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, только за прошедшие выходные дизельное топливо подорожало на 3 гривни.

