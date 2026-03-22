Во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница: подробности трагедии

Во время российской атаки в ночь на 22 марта погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Об этом в Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Илона Вовк – чрезвычайно болезненная утрата, которую железнодорожная семья понесла этой ночью. 19-летняя девушка только-только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в нашу молодежную железнодорожную общину – ее активность заметила наша команда по работе с персоналом, и Илону отобрали вместе с коллегами для прохождения стажировки в Германии", – сообщил он и добавил, что после зарубежной стажировки девушка хотела работать именно в Украине в "Укрзализныце".

По словам Перцовского, ночь на 22 марта в "Укрзализныце" разбирают "по крупицам". Он пояснил, что при вражеских ударах по подвижному составу происходит эвакуация пассажиров. И сегодняшняя своевременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив.

"На Одесской железной дороге же фатальные обстоятельства привели к тому, что встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая как раз проводила эвакуацию. Расследование продолжается: как и почему существующие алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Очень важна каждая деталь, чтобы продолжать работать в тех чрезвычайных условиях, в которых сегодня работают наши бригады", – подчеркнул Перцовский.

По его словам, Илона действовала смело и в момент трагедии направлялась на помощь пассажирам.

"Говорят, что железнодорожные правила безопасности написаны кровью. К сожалению, мы ежедневно переживаем процесс написания правил работы железной дороги во время войны, которые постоянно приходится менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактна – это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда. Очень болезненная цена за то, чтобы продолжать движение. Но и останавливаться, несмотря на постоянные вражеские налеты на железную дорогу, мы не имеем права", – написал председатель правления "Укрзализныци".

Трагедия на "Укрзализныце" в ночь на 22 марта

Как сообщал УНИАН, во время атаки России на Одесскую железную дорогу проводницу, которая проводила эвакуацию пассажиров, смертельно травмировал встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке.

Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров, говорится в сообщении "Укрзализныци". Продолжается расследование несчастного случая.

