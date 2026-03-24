Тополя ответила на грязные слухи о себе после скандала со 'сливом' видео

Певица дала обещание.

Украинская певица Елена Тополя ответила на слухи о том, что видео провокационного характера с ее участием "слила" она сама ради пиара.

"Я похожа на человека, который будет такую пиар-компанию делать? Еще раз скажу: я 17 лет на сцене. И вообще моя суть глубоко отличается от подобного поведения… Человек, который это сделал, этот человек гнилой изнутри. И все, что в его намерениях было, я считаю абсолютно непозволительным. Будет справедливость, я вам обещаю", - резко заявила исполнительница в программе "Ранок у великому місті".

При этом она ответила, что на 100% уверена, кто именно ее "заказал".

"Есть много шагов вперед, я буду сообщать об этом на своим страницах, хочу вести такой себе маленький блог о расследовании. Будут такие минутные видео, где я буду рассказывать о ходе расследования… Досудебное расследование продолжается, но у нас уже много интересного", - сказала Тополя.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Елена Тополя заявляла, кто ее "заказал" и пытался подставить "сливом" видео.

"Это все организовано ну точно не какими-то далекими от меня людьми. Тут же не только один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители и вся эта организованная преступность - это целая команда людей, которая работает в одну точку".

