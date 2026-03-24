Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике из-за российской атаки

Жителей страны призывают не пользоваться лифтами в случае скачков напряжения и экономить электроэнергию.

Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней после отключения ЛЭП "Исакча-Вулканешты" из-за нападения Российской Федерации на Украину. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает телеканал TV8.

Отмечается, что решение о введении чрезвычайного положения будет вынесено на голосование депутатов парламента страны во время внеочередного заседания, которое запланировано на 17:00.

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну не исключил возможности веерных отключений электроэнергии, поскольку "ситуация остается сложной".

"Реальность вокруг нас ухудшилась… Война, начатая Россией против Украины, наносит удар по критической инфраструктуре соседней страны. В то же время она вызывает цепную реакцию во всем регионе и уже напрямую влияет на нас здесь, в Республике Молдова. Последствия действий Российской Федерации больше нельзя игнорировать", – отметил Мунтяну.

Он призвал все уполномоченные учреждения действовать немедленно и заверил, что власти продемонстрируют "прозрачность в принятии решений" и будут оперативно информировать население.

По словам главы Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Сергея Диакону, "технические неисправности указывают на серьезное короткое замыкание, которое требует специальных мер".

Журналисты отмечают, что чрезвычайное положение будет способствовать быстрому реагированию в случае отключений, выделению необходимых ресурсов для восстановления линии электропередач "Исакча–Вулканешты" и оперативной корректировке тарифов с целью предотвращения дефицита топлива и обеспечения функционирования критически важных служб.

В этот период граждан призывают экономно использовать электроэнергию, избегать перегрузки электроприборов, заранее заряжать телефоны и основные устройства, обеспечить наличие альтернативных источников освещения, не пользоваться лифтами в случае перепадов напряжения, а также следить за официальной информацией, которую передают органы власти.

Следует отметить, что ЛЭП "Исакча – Вулканешты" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Атака РФ на энергетику и блэкаут в Украине – главные новости

Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику. В частности, в ночь на 24 марта произошла очередная массированная атака, в результате которой шесть областей Украины частично остались без света. После одной из предыдущих атак врага, по данным СМИ, произошло отключение линии "Исакча – Вулканешти".

Это уже не первое отключение на ЛЭП "Исакча – Вулканешти". До этого она отключалась 31 января. В этот же день в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая привела к отключениям света.

Вас также могут заинтересовать новости: