Ломается не только тело: защитник рассказал об отсутствии системы психологической реабилитации для военных

Он отмечает, что Украина теряет многих военных, когда те возвращаются к гражданской жизни.

На сегодняшний день в Украине есть много специалистов, но нет целостной системы психологической реабилитации военных, их подготовки к мирной жизни, потому что все работает фрагментарно.

Об этом сказал Святослав с позывным "Ливси" во время круглого стола в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН. В прошлом он был военным парамедиком, бортовым стрелком, командиром взвода и роты, а в связи с ранениями теперь служит в качестве военного, клинического и кризисного психолога.

Также он является владельцем мобильного реабилитационного центра, работает с командой психиатров, которые используют инновационную, современную психореабилитацию, ИИ-реабилитацию с помощью роботов.

Видео дня

Святослав отмечает, что когда видит, через что проходят побратимы каждый день, как ломается тело и психика, то понимает важность своей работы.

"И самое тяжелое - не когда происходит бой, а уже после него. Когда побратимы начинают разрушать самих себя после возвращения. Части из них уже нет в живых, потому что не получили вовремя психологическую помощь", - добавил он.

По его словам, проблема в том, что в Украине нет целостной системы психологической реабилитации. Святослав подчеркнул:

"Если смотреть шире, то у нас есть сильные люди, есть опыт, технологии, но нет системы, и из-за этого многие наши военные остаются один на один. И это очень опасно. Уверен, что мы придем к какой-то системе. Но, давайте честно, сегодня значительную часть этой работы государство не тянет, а прикрывается результатами и картинками. И это факт. Поэтому эту работу делают военные, психологи, волонтеры, поэтому работа идет не над стратегиями на бумаге, а ведется с людьми".

По его словам, военные прошли через то, что большинство даже представить себе не может. Он отмечает, что многие ветераны возвращаются с фронта и остаются наедине со своим психологическим состоянием.

"Банально, но после возвращения человек не может спать, нормально реагировать на гражданскую жизнь, постоянно находится в напряжении. Хуже всего то, что он не понимает, что с ним происходит, и когда нет целостной системы, которая бы подхватила этого человека, он начинает справляться сам - алкоголь, изоляция, агрессия и, что хуже всего, саморазрушение. И мы теряем людей после войны не потому, что им нельзя было помочь, а потому что эта помощь доступна по фрагментам, но нет системы", - подчеркнул он.

Во время круглого стола ветеран российско-украинской войны с позывным "Херсон", ведущий инструктор и эксперт по психологической подготовке и адаптации военнослужащих, военная школа "Боривитер" подчеркнул важность подготовки к тому, что будет дальше - при переходе с войны в гражданский мир. По его словам, этот процесс очень резкий и очень часто неожиданный.

"Люди обычно не понимают, что с ними происходит, отсутствует процесс передачи человека от одного специалиста к другому, где каждый на своем этапе умеет работать", - добавил он.

По его словам, процессы реабилитации должны базироваться на понимании проблемы - почему человек приходит с такой травмой. Защитник подчеркнул:

"Херсон" отмечает, что в мире есть наработки по реабилитации, но у нас другая война, с которой не сталкивалась ни одна страна мира. "Поэтому, идя по темной комнате и пытаясь помочь ребятам, нужно искать опору и коннект (речь идет о связи, понимании - УНИАН".

Психологическая реабилитация для защитников

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о необходимости организовать надлежащую психологическую реабилитацию бойцов, возвращающихся с фронта. Он сказал, что, в частности, 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военными.

По его словам, психологическая реабилитация сейчас находится в зачаточном состоянии. Он подчеркнул, что если не подберем специалистов, не обучим их, то у нас будут большие проблемы после окончания войны.

Клименко пояснил, что человек с ПТСР или другими психическими нарушениями после войны "может стать либо алкоголиком, либо наркоманом, либо уйти в криминальную среду, либо все это будет сочетаться между собой".

