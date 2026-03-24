ЕС не должен спешить с восстановлением отношений с РФ даже после заключения мира, - депутат

По словам политика, именно война России против Украины стала причиной энергетического кризиса в Европе.

Даже если РФ и Украина заключат мирное соглашение, Европейский Союз не должен сразу нормализовать отношения с Москвой. Об этом заявила бельгийский депутат Европарламента Кэтлин Ван Бремпт, отреагировав на призыв премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера восстановить отношения с Россией, чтобы ЕС снова получил доступ к дешевой энергии, передает Politico.

"Даже после установления устойчивого мира - и надеемся, что это произойдет скоро, особенно для людей в Украине - даже тогда я не поддерживаю просто нормализацию [до того, что было] раньше. Потому что это вызвало не только эту незаконную войну, но и энергетический кризис, от которого мы только-только приходим в себя", - отметила политик.

Она прокомментировала слова Де Вевера и подчеркнула, что ему "пришлось, так сказать, исправить себя".

Что этому предшествовало

Как писал УНИАН, ранее Барт Де Вевер заявил, что Европе стоит перевооружиться и восстановить контакт с Россией.

"В то же время мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл. В частных беседах европейские лидеры говорят мне, что я прав, но никто не решается сказать это вслух", - подчеркнул он.

Впоследствии политик объяснил свою позицию относительно возобновления переговоров с РФ. Он отметил, что не считает нормальным тот факт, что Европейский Союз отсутствует за столом переговоров.

"Я отметил, что не считаю нормальным, что мы финансируем эту войну, но при этом не представлены за столом переговоров. Это - ненормальная ситуация", - добавил Де Вевер.

