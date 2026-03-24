Не каждый способен справиться с травмами военного: боец о проблемах с поиском психолога

Часто военнослужащие не готовы работать с психологом, не имеющим военного опыта.

В Украине сейчас довольно много психологов, но лишь часть из них может работать с людьми, пережившими войну. Об этом сказал Назарь с позывным "Алтарь", защитник Украины, защитник Мариуполя, который провел 3,5 года в плену, во время круглого стола в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН.

Он был освобожден из российского плена 2 октября 2025 года. Он является военнослужащим 12-й бригады "Азов" 1-го корпуса НГУ "Азов", проходит реабилитацию в Unbroken.

"У нас сейчас много психологов. Но многие из них - "новоиспеченные" психологи", - отметил он.

При этом военный добавил, что в его практике из 7 психологов трое были самыми эффективными, с которыми можно работать.

"А остальные собирают информацию для своего опыта", - объяснил Назари.

Он отмечает, что если в гражданской жизни психолог может работать до определенного уровня, а затем сказать, что останавливается, потому что дальше не компетентен, то в военной психологии может возникать проблема, когда есть психологический барьер со стороны военного, который подчеркивает, что его может понять только человек, прошедший то же самое, что и он.

Назари считает, что опытный квалифицированный психолог, не пройдя военного пути, может работать с ветераном, потому что у него есть инструменты.

"Здесь важно, чтобы он не сказал, что дальше не может работать, потому что ему не хватает компетентности. Он должен иметь высокий уровень, чтобы, столкнувшись с трудностями, знать инструменты их преодоления", - подчеркнул он.

Боец отметил, что сейчас с военными работают и менторы, то есть "кто-то промежуточный между психотерапевтом и психоаналитиком", а именно люди, которые имеют аналогичные ампутации, как и у военных, с проблемами, как у пациента.

Во время круглого стола ветеран российско-украинской войны с позывным "Херсон", ведущий инструктор и эксперт по психологической подготовке и адаптации военнослужащих, военная школа "Боривитер" отметил, что поиск адекватного специалиста для психологической реабилитации может затянуться.

"Потому что далеко не каждый специалист обладает достаточным опытом, чтобы работать с травмами военного, которые возникают из-за изменения ценностей", - добавил он.

"Херсон" подчеркнул, что очень важно сразу обратиться к специалисту.

"Если человек, например, с ПТСР, не вовремя получает психологическую помощь, то потом придется работать с последствиями", - сказал он.

По его словам, сейчас очень мало компетентных психологов, которые могут работать с военными.

Психологи для военнослужащих в Украине

Как сообщал УНАН, в конце 2025 года Министерство обороны Украины заявило, что подготовило новую модель поддержки, согласно которой к психологическому восстановлению военнослужащих будут привлекать гражданских психологов.

Речь шла о системе поддержки, которая осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь.

