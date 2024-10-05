Укрзализныця должна использовать для формирования тарифов объем предоставленных услуг, ведь они должны быть экономически обоснованы. Вместо этого сейчас компания закладывает в тариф услуги, которые клиенты не получают. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя вопрос гармонизации грузовых тарифов, которую инициирует Укрзалізниця.

"Они употребляют слова "унификация", "гармонизация". Я не знаю, в чем они видят здесь гармонию. Сейчас тарифообразование не обосновано экономически, и никогда не было. Система классов, такая, которая существует сейчас, и унификация классов, как они говорят, - она несовершенна, но унификация классов - это толчок в другое направление. В идеальной ситуации тарифы должны быть сформированы независимыми органами, и должны включать расходы компаний, которые посчитаны правильно", - отметил эксперт.

Он пояснил: расходы для перевозки по железной дороге руды значительно ниже, чем, например, перевозки зерна - ведь отправки руды не имеют сезонности, кроме того, эшелоны для отправки формируются прямо возле ГОКов. Зато для транспортировки зерна необходимо собрать поезд из отдельных вагонов, которые расположены в разных местах.

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"Чтобы вывозить железную руду в морские порты, не используется ни одной промежуточной станции, не используется дополнительных депо и т.д. Они идут круглогодично, без каких-либо перерывов. И себестоимость для Укрзализныци в разы ниже, чем перетаскивать какие-то 3-4 вагона от одной малодеятельной станции до другой. Затраты колоссальные при этом! Но это все не расписывается отдельно на разные группы товаров", - отметил Каленков.

В качестве примера он привел страны ЕС, где для формирования железнодорожного тарифа используется базовая ставка, к которой потом добавляются коэффициенты - сезонность, необходимость задействования дополнительных станций, и так далее.

"Там очень простое формирование. Существует базовая ставка, и если ты возишь продукцию не повагонно, а маршрутом, ты имеешь скидку. Если ты не загружаешь промежуточные станции, маневровые, локомотивы и т.д. - ты имеешь скидку. Это будет справедливо и экономически обоснованно, и не будет вопросов", - говорит Каленков.

В то же время он подчеркнул: существующие подходы в тарифообразовании бьют по конкурентоспособности нашей продукции, а также снижают инвестиционную привлекательность Украины.

"Сейчас инвесторы уже думают об инвестировании в Украину. Но для них нерешенный вопрос - это тарифообразование государственных монополий. И это может помешать инвестициям в Украину очень существенно. Они видят сейчас эти унификации энерготарифов, видят политику непонятную политику Укрзализныци. И могут не пойти в Украину", - резюмировал эксперт.

Напомним: Укрзализныця с начала года перевезла 118 млн тонн грузов. Это на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было перевезено 95,0 млн тонн грузов. В августе перевозки грузов составили 14,2 млн тонн - это даже больше, чем в финплане УЗ, где предполагалась перевозка 13,8 млн грузов.