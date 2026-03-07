Транспортный паралич Киева: специалисты предупредили о последствиях разрушения моста Патона

Состояние киевского моста имени Е.О. Патона приближается к критической отметке.

Если не начать немедленный ремонт моста имени Е.О. Патона в Киеве, то могут полностью разрушиться некоторые конструкции, что приведет к человеческим жертвам и коллапсу всей транспортной инфраструктуры Киева, сообщают в Национальной академии наук Украины. Член-корреспондент НАН Украины Александр Шимановский, возглавляющий институт, который проектировал этот мост, подчеркивает, что его еще можно спасти, предотвратив аварии и непоправимые последствия, если не терять времени.

"Если в ближайшее время не устранить дефекты, выявленные во время прошлогоднего обследования моста, а реконструкцию (реставрацию) не выполнить, то его конструкции не просто будут деградировать дальше, а будут деградировать ускоренными темпами. Из-за этого могут полностью разрушиться некоторые конструкции (в частности несущие), что приведет к человеческим жертвам и коллапсу всей транспортной инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении в Facebook.

Специалисты знают, как починить мост так, чтобы он стал безопасным и прослужил нашей столице еще много десятилетий.

Специалисты считают, что в первую очередь нужно усилить крайние главные балки на опоре №25; отремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть), а также поперечные балки; заменить деформационные швы.

Мост Патона - что известно

Как сообщал УНИАН, первый вице-президент НАН Вячеслав Богданов сообщал, что очередное плановое обследование моста имени Патона зафиксировало новые угрожающие факты в мостовом сооружении. Возникли значительные дефекты и повреждения, которые существенно влияют на надежность и долговечность как моста в целом, так и отдельных его конструкций.

Богданов подчеркнул, что "остаточный ресурс моста оценен как нулевой" и остается вообще удивляться, почему до сих пор разрешено им пользоваться. По его словам, коррозия неумолимо разъедает мост и уже лет через пять может быть поздно что-то сделать.

Отмечалось, что аварийное состояние двух из пяти столичных автомобильных мостов через Днепр – Патона и Метро – продолжает ухудшаться с каждым днем.

