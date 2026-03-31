В Киеве ограничили скорость на дорогах: до какого уровня можно разгоняться летом

Водителей просят быть внимательными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения.

С 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах столицы будет действовать стандартное ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с правилами дорожного движения. Об этом сообщил Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Такое решение приняли после обследования городской сети улиц и дорог. Специалисты рассмотрели наличие полос для общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий за предыдущий год.

Дополнительно учитывались запланированные ремонтные работы, во время которых будут введены временные ограничения.

На принятие решения повлияли также последствия зимних погодных условий, которые ухудшили состояние дорожного покрытия. Дело в том, что после зимы дороги столицы превратились в "решето", поскольку большинство городских улиц не подвергалось капитальному ремонту в течение 20–30 лет.

В КГГА говорят, что сейчас коммунальные службы занимаются восстановлением дорожной инфраструктуры Киева.

Ограничение скорости – что нужно знать

В зависимости от времени года в украинских городах на отдельных улицах меняются ограничения скорости: в теплый сезон они ослабляются, а с 1 ноября снова действуют более строгие правила. Причина изменений заключается в сокращении светового дня, плохой видимости и ухудшении дорожных условий из-за погодных факторов. Из-за этого в осенне-зимний период наблюдается сезонный рост аварийности.

Напомним, уже в этом году в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, которая будет более строго наказывать за превышение скорости. Подобная система уже действует во многих европейских странах и доказала свою эффективность.

