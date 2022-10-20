Планируется, что услуга будет запущена в 2023 году.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину компания SpaceX заявила о намерении запустить сервис Starlink Aviation для самолетов.

Об этом сообщает The Verge.

Планируется, что услуга будет запущена в 2023 году. Услуга будет обеспечивать скорость передачи данных до 350 Мбит/с на каждом самолете с терминалом Starlink. Этого хватит для онлайн-игр и видеозвонков.

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Такая скорость гораздо больше той, что сейчас предлагается в самолетах. Чаще всего максимальная скорость интернета в воздухе достигает около 10 Мбит/c, а соединение есть только над континентами, но не над морем или океаном. Спутниковые системы предлагают интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.

В SpaceX утверждают, что покрытие будет глобальным и доступным во время всего полета. Во время недавнего испытательного полета Starlink Aviation обеспечил скорость интернета на борту в 100 Мбит/с.

Илон Маск, Starlink и Украина:

Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

13 компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день Маск сообщил, что все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил он.

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