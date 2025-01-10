Ранее пользователи приложения получали в "Дії" штрафы с камер исключительно с текстовыми деталями о нарушении.

В приложении "Дія" водителям начали присылать фото- и видеоматериалы нарушений ПДД вместе со штрафами с камер автофиксации.

Об этом сообщается в Telegram-канале Единого портала государственных услуг "Дія".

"Раньше вы получали штрафы с камер в "Дію" с текстовыми деталями - нарушение, время и место. Сейчас добавили еще фото и видео", - говорится в сообщении.

Видео дня

Обращается внимание, что фото- и видеоматериалы помогут определить, где именно было совершено нарушение. Также их можно "показать друзьям, чтобы они не повторяли".

Отмечается, что оплатить штрафы можно, в частности, в "Дії" по реквизитам карты или ApplePay или GooglePay.

Восстановление госреестров после масштабной кибератаки

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 января, была возобновлена работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны РФ. С восстановлением работы реестра заработал ряд онлайн-услуг в "Дії". На портале ЕГР восстановили функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Напомним, что 19 декабря 2024 года состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Вследствие этого была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

5 января в "Дії" возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния после масштабной кибератаки. Благодаря этому, снова стали доступными такие услуги, как выписки о месте проживания детей, актуализация данных о месте проживания детей, социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

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