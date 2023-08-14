Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения, с помощью которого проводилось техобслуживание автомобилей.

У россиян начались проблемы с обслуживанием зарубежных автомобилей. В частности, Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения, с помощью которого проводилось техническое обслуживание автомобилей.

Как сообщают росссийские СМИ, ссылаясь на представителей рынка, такое отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта и создаст проблемы с обновлениями для новых машин

При этом российские представители дистрибьютора Mercedes-Benz в России "МБ РУС" пообещали проводить ремонт и обслуживать машины на основе "накопленного опыта и знаний", а также стороннего ПО с "маркетплейсов" (высока вероятность, что имеется в виду китайская площадка Aliexpress) - ведь других возможностей после ухода Mercedes-Benz с рынка нет.

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В то же время, как отмечают российские автомобильные дилеры, проблемы с ПО коснулись большинства зарубежных марок, что приводит з увеличению сроков ремонта.

"Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин "официальный дилер" свое значение теряет", — отметил один из собеседников.

Также, по его словам, отключение ПО в машинах может угрожать проблемами с сигнализацией и кодировкой ключей от машины. По мнению местных экспертов, из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей, возрастет спрос на более старіе модели и менее "навороченные" транспортные средства.

Санкции автомобильных компаний против РФ - что известно

Mercedes-Benz покинул российский рынок еще в апреле этого года. Также полностью уйти с российского рынка и продать свои производственные предприятия в стране планировала южнокорейская Hyundai Motor.

Также в конце весны французская компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила, что продает свою шинную производственную компанию местному дистрибьютору в РФ.

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