На фоне сокращения государственной поддержки российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы.

На фоне вторжения в Украину агрессор в 2023 году урезал дотации российским авиакомпаниям на региональные полеты с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей, объяснив такое сокращение дефицитом бюджета.

Из-за сокращения государственной поддержки российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы, сообщают российские "Известия". Наибольшее число не попавших в программу господдержки маршрутов пролегают в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

На данный момент уже отменены полетные программы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания "Россия".

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Российское Министерство транспорта уже заявило о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.

Что происходит с российской авиацией

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов. Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на ноябрь 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти. Сообщалось, что у "Аэрофлота" не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей.

24 апреля 2023 года оявилась информация о том, что российские самолеты начали летать без обшивки крыла. В связи с антироссийскими санкциями "Аэрофлот" начал испытывать сложности с заменой повреждённой обшивки на новую.

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