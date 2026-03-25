Украина получит средства на ремонт некоторых дорог: названы приоритетные трассы

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которое предусматривает привлечение 230 миллионов евро на восстановление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

"Средства будут направлены на восстановление подъездных путей к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт", – отметил Кулеба.

По его словам, первый транш в рамках инициативы "Пути солидарности" составит 134 миллиона евро.

Отдельный пункт – ключевые международные маршруты: Киев – Чоп (М-06), Киев – Ковель – Ягодин (М-07), Львов – Шегини (М-11) и Одесса – Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны Европейского Союза и работу экспорта.

Кроме того, не менее 4 тысяч километров дорог на прифронтовых территориях нуждаются в восстановлении и укреплении.

"Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов", – добавил Кулеба.

В этом году Украина пережила зиму с рекордными морозами, которые сильно повлияли на состояние дорожного покрытия. По словам экспертов, в настоящее время общая площадь повреждений на основных автодорогах превышает 23 млн квадратных метров. В этом году власти планируют отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог.

12 марта глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что в Европе, в отличие от Украины, верхний слой асфальта снимают каждые 5 лет независимо от его состояния, поэтому дороги там намного лучше отечественных.

Ранее гвин сообщал, что в Украине критически не хватает средств на ремонт дорог. Основным препятствием для восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

