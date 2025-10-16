Повышение тарифов на грузоперевозки это удар по экономической безопасности Украины, - ICC Ukraine

Международная торговая палата Украины (ICC Ukraine) призвала правительство не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки: такое решение может повлечь серьезные последствия для экономики, в частности сокращение ВВП, потерю валютной выручки и снижение конкурентоспособности украинского экспорта. Об этом говорится в письме ICC Ukraine в адрес премьер-министра Юлии Свириденко.

В письме отмечается: в 2024 году экспорт из Украины сократился до 42 млрд долларов США, тогда как импорт вырос до 71 млрд долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса - 29 млрд долларов, или 69% от объема экспорта. Прогноз на 2025 год предусматривает дальнейшее ухудшение ситуации - дефицит может превысить 100% экспорта, и это критическая экономическая ситуация.

ICC Ukraine отмечает, что среди ключевых причин падения экспорта - высокая энергоемкость производства, инфляционное давление и рост логистических расходов. По мнению организации, дополнительное повышение тарифов Укрзализныци лишь усилит негативный эффект.

"Повышение тарифов на 37% может сократить ВВП на 96 млрд грн, привести к потерям бюджета более 36 млрд грн и уменьшению валютной выручки почти на 2,4 млрд долларов. Таким образом, повышение тарифов противоречит государственным интересам и политике экономической безопасности во время войны", - отмечается в обращении со ссылкой на расчеты Института экономических исследований.

В торговой палате также отметили, что Укрзализныця фактически перекладывает финансирование убыточных пассажирских перевозок на промышленность. В частности, в 2024 году убытки пассажирского сегмента превысили 18 млрд грн, в 2025 году прогнозируются на уровне 22 млрд грн, а в 2026 году - более 25 млрд грн.

"Перекладывание этих расходов на реальный сектор экономики через повышение грузовых тарифов будет означать новый удар по экспорту, производству и занятости. Если государственная позиция заключается в сохранении социально доступных пассажирских тарифов, то убытки, возникающие в результате такого решения, должны быть полностью компенсированы из государственного бюджета, как это делается в странах ЕС. Соответствующие расходы должны быть предусмотрены в госбюджете 2026 года и в последующие годы, и это должно стать системной практикой. Сейчас мы имеем эффект "скрытого налога на экспорт" - когда промышленность финансирует пассажирские убытки, теряя при этом рынки сбыта, рабочие места и валютные поступления, критически необходимые для Украины", - отмечается в письме.

Ранее бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для Укрзализныци за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.