В настоящее время компания "Антонов" сосредоточила ресурсы "на более приоритетных для государства задачах".

АО "Антонов" завершило все срочные работы и продолжит восстановление крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" после завершения боевых действий в Украине.

Как сообщает ЭП со ссылкой на источники, работники предприятия закончили дефектацию уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия", которую надо было провести как можно быстрее, чтобы сохранить уцелевшие детали. В настоящее время компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

"Работы финансировались из специального фонда на восстановление "Мрии", на балансе которого собрано 3 млн долл. Подавляющее большинство из этих денег предприятие получило в качестве роялти от продаж дополнения к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225", - сказано в статье.

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Отмечается, что по договору с Microsoft, американская компания предоставляла "Антонову" 100% доходов в первый год продажи дополнения к игре, но с условием, что все собранные деньги обязательно должны быть потрачены на восстановление этого самолета.

Сообщается, что точную стоимость нового самолета еще не рассчитали: она в частности будет зависеть от того, сможет ли "Антонов" использовать в качестве доноров комплектующих российские самолеты "Руслан" в Канаде и Германии, которые могут быть конфискованы в пользу Украины.

Уничтожение украинского самолета "Мрия" - детали

24 февраля 2022 года, в первый день масштабной войны, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель был уничтожен самолет "Мрия". Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн. Впоследствии в ГП "Антонов" призвали основать фонд по возрождению Ан-225.

Самолет можно было спасти и отправить в аэропорт в городе Лейпциг (Германия), но бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующего приказа и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

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