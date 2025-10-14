Пассажирские перевозки 'Укрзализныци' должны финансироваться за счет налогов, и это логично, - эксперт

Салий подчеркнул, что отсутствие бюджетной поддержки приводит к росту расходов бизнеса и потере клиентов железной дорогой.

Если государство обеспечит компенсацию убытков за пассажирские перевозки "Укрзализныци" из бюджета, это будет правильным шагом, ведь социальные обязательства компания должна выполнять за счет налогов, а не кросс-субсидирования.

Кроме того, наличие финансирования поможет УЗ удержать тарифы на грузовые перевозки, а значит - предотвратить потерю клиентов, которые могут перейти на услуги автотранспорта. Об этом рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя решение транспортного комитета Верховной Рады, который поддержал выделение бюджетных средств для покрытия убыточности пассажирских перевозок.

По словам Салия, финансирование перевозок из госбюджета является логичным, ведь налоги, уплаченные населением, должны направляться на самые насущные потребности, в частности на перевозку граждан из зон боевых действий.

"Если на это тратятся средства, а есть себестоимость пассажирских перевозок, государство должно распределять этот ресурс так, чтобы обеспечивать жизнедеятельность украинцев", - отметил он.

"Если деньги берут не из бюджета, а с производителей, происходит переход на автомобильный транспорт. "Укрзализныця" теряет клиентуру и объемы поступлений", - пояснил он.

По его мнению, государственная поддержка поможет избежать дальнейшего повышения тарифов и уменьшит риски монополизации рынка.

"Мы надеемся, что это будет определенная гарантия. Ведь если государство дало компенсацию, тогда повышение тарифов будет труднее обосновать", - добавил он.

Он также отметил необходимость большей открытости "Укрзализныци" и упрощения доступа частных компаний к инфраструктуре.

"Если производители покупают собственные вагоны и тепловозы, они должны иметь возможность пользоваться путями по доступному тарифу. Это сделает украинские товары более конкурентоспособными", - подытожил Салий.

Ранее объединения ключевых отраслевых ассоциаций - "Укрметаллургпром", "УкрФА", "Укрцемент", Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Союз химиков Украины - обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и профильным ведомствам с требованием не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%: это приведет к сокращению ВВП почти на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, минус 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно и ликвидации по меньшей мере 76 тыс. рабочих мест (из них 26 тыс. - в промышленности).