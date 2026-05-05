Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты в Прибалтике

Бомбардировщики РФ летали без связи и планов полёта – их сопровождали силы воздушной полиции НАТО

Истребители миссии воздушной полиции НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в небо над Балтийским регионом для идентификации и сопровождения российских самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет литовское издание LRT.

29 апреля истребители перехватили два бомбардировщика Су-24, которые летели из Калининградской области и обратно. По данным литовского Минобороны, самолеты летели без включенных радиолокационных ответителей, не имели планов полета и не выходили на связь с диспетчерами

В тот же день зафиксировали еще один самолет – Ту-134, который направлялся из материковой части России в Калининград. У него был включен транспондер, но он также не подавал план полета и не поддерживал связь.

1 мая истребители Rafale поднялись для сопровождения двух самолетов Су-24М. Как и в предыдущих случаях, они летели без транспондеров, без согласованных маршрутов и без связи с диспетчерами.

Миссия НАТО в Прибалтике

Миссия воздушной полиции НАТО в регионе была запущена в 2004 году после вступления в Альянс Литвы, Латвии и Эстонии.

С 31 марта 2026 года ее выполняют авиационные подразделения Франции и Румынии, которые заменили контингенты Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что 21 апреля шведские и датские истребители перехватили российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С.

