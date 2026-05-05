Трамп заявил, что ему нравится Зеленский, хоть он и 'хитрый парень'

Трамп также вспомнил о напряженном моменте в отношениях с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится украинский лидер Владимир Зеленский, однако он также добавил, что считает его "хитрым парнем". Также он вспомнил о ссоре в Овальном кабинете, как о единственном моменте, который выделяется в его отношениях с президентом Украины.

"Как мне показалось, [момент в Белом доме] был немного агрессивным с его стороны", – высказался Трамп в интервью Salem News Channel. Впоследствии он также вновь напомнил о том, что украинцы "теряют территорию". Россия же, по его словам, просто несет потери.

"Они [украинцы] имеют возможность сражаться, потому что – независимо от того, отличная техника или не совсем – они имеют возможность воевать", – добавил Трамп, вспомнив о том, что предыдущий президент США Джо Байден передал Украине оружие на миллиарды долларов. Про себя же американский лидер заявил, что он продает оружие НАТО, а уже они его "раздают".

В то же время ведущий заявил, что Украина лучше любого из союзников США по НАТО. "Они лучше всех в Европе в этой борьбе. По крайней мере, они помогают", - отметил он. Трамп же проигнорировал это и заявил лишь, что Европа его очень разочаровывает.

Другие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что США начнут выводить суда, застрявшие в Ормузском проливе. "Движение судов имеет единственную цель – освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого, – они стали жертвами обстоятельств", – добавил Трамп.

Кроме того, он также сделал заявление о сокращении войск США в Европе. "Мы собираемся значительно сократить численность войск, и мы выведем гораздо больше, чем 5 000", – заявил американский лидер.

