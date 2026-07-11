Между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд

На территории Польши поезд будет курсировать исключительно как международный рейс.

Управление железнодорожного транспорта Польши получило запрос от PKP Intercity о намерении запустить коммерческое пассажирское сообщение по маршруту Варшава-Западная – Дорогуск (граница) – Варшава-Западная в составе международного маршрута Варшава-Западная – Киев-Пассажирский – Варшава-Западная. Об этом пишет Rynok Kolejowy.

Отмечается, что новый маршрут планируют обслуживать с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года. Согласно запросу, поезда по этому маршруту будут курсировать ежедневно.

На территории Польши поезд будет курсировать исключительно как международный рейс. В направлении Киева на польских станциях будет разрешена только посадка, а в обратном направлении – только высадка.

Видео дня

В издании отметили, что в направлении Украины поезд должен отправляться со станции "Варшава-Западная" в 18:46. Затем предусмотрены остановки на станциях "Варшава-Центральная", "Варшава-Восточная", "Люблин-Главный" и "Хелм". В Дорогуск поезд должен прибывать в 22:00, а отправление с пограничного пункта запланировано на 23:10. Конечной станцией маршрута станет "Киев-Пассажирский".

В обратном направлении поезд из Киева должен прибывать в Дорогуск в 4:40 и отправляться в 6:00. Прибытие в Хелм запланировано на 6:18, в Люблин – на 7:18, в Варшаву-Западную – на 9:14.

Из Одессы в Каролино-Бугаз запускают дополнительный поезд

Ранее "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз. Он курсирует только в летний сезон.

Рейсы начали выполняться с 28 июня в обоих направлениях по четным числам. На маршруте курсируют модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для пассажиров в жаркий период.

Вас также могут заинтересовать новости: