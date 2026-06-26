Из Одессы в Каролино-Бугаз на лето запускают дополнительный поезд: как будет курсировать

Рейсы будут выполняться с 28 июня в обоих направлениях по четным числам.

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз, который будет курсировать в летний сезон.

Как сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале, продажа билетов уже открыта.

Отмечается, что рейсы начнут выполняться с 28 июня в обоих направлениях по четным числам. На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования, что обеспечит комфортные условия для пассажиров в жаркий период.

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"Время в пути составит около одного часа, что делает этот рейс удобным вариантом для быстрых поездок к побережью без пробок", – отмечает перевозчик.

Поезд будет отправляться из Одессы в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18. В обратном направлении из Каролино-Бугаза поезд будет отправляться в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46.

Расписание движения также согласовано с прибытием в Одессу утренних поездов дальнего следования из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов и по международным маршрутам.

В компании отмечают, что новый рейс позволит пассажирам быстро добраться до побережья и комфортно начать выходные.

"Прохлада в салоне, короткое время в пути и удобное расписание делают этот поезд одним из самых удобных летних вариантов для поездок между Одессой и морским побережьем", – добавили в "Укрзализныце".

Запуск новых поездов "Интерсити" из Днепра и Киева в Одессу

"Укрзализныця" назначила два новых скоростных поезда "Интерсити". В частности, с 28 июня компания запускает ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 Днепр – Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд "Интерсити", который соединит Днепр и Одессу.

Кроме того, с 27 июня будет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" № 765/766 Киев – Одесса. Также увеличивается частота движения скоростных поездов №763/764 Киев – Одесса и №748/747 Киев – Тернополь до шести раз в неделю вместо трех.

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