Новые категрии кресел станут доступны уже с 30 марта.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa изменит категории кресел в бизнес-классе в рамках проекта Allegris. Обновление коснется дальнемагистрального флота авиакомпании.

Издание Bloomberg пишет, что копания всего потратит 2,5 миллиарда евро. Обновление кресел объявили еще в 2017 году и это новшевство стало одним из самых масштабных за всю историю перевозчика. Большая часть авиапарка будет оснащена обновленными креслами к концу этого месяца, но около 10% останется неизменным как минимум до 2028 года.

Все места бизнес-класса оснащены кабинами с дверями и персональными шкафами, а кресла оснащены системой обогрева и охлаждения, которой можно управлять с помощью планшета.

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Официально предлагается пять моделей на выбор с двумя подкатегориями:

Люксы первого ряда. Для этой категории предусмотрено больше места для хранения вещей, а более высокие перегородки обеспечивают больше уединения. За эти места придется заплатить на 400 евро больше стандартного бизнес-тарифа на ближнемагистральных маршрутах протяженностью менее 3 000 миль, 500 евро на среднемагистральных маршрутах протяженностью около 4 000 миль, и 600 евро на дальних рейсах. Места по центру с дополнительным пространством . "Тронные" места расположены в центральной части самолета и имеют дополнительное пространство и большие столики. Доплата за них составляет 130 евро на ближнемагистральных маршрутах, 170 евро на средних и 230 евро на дальних рейсах. Кровать. Эти сиденья раскладываются в кровать длиной 2,2 метра. За них придется доплатить 100 евро на ближних маршрутах, 140 евро на средних и 170 евро на дальних рейсах. Место у окна . Эти места имеют две чередующиеся компоновки, при которых пассажир оказывается то прямо у окна, то чуть ближе к проходу, в зависимости от расположения столика и персонального мини-бара по отношению к самому креслу. На коротких рейсах они обойдутся в 100 евро, на средних - в 140 евро, а на длинных - в 170 евро. Обычное место . Место у прохода без дополнительной оплаты.

Первый класс Allegris

Впервые в первом классе Lufthansa появились сьюты. Вместо небольших перегородок для уединения здесь есть стены высотой до потолка и дверью, которая закрывается. В салоне с тремя люксами есть два варианта на выбор - два отдельных люкса или один, рассчитанный на двухместное размещение.

В первом классе Lufthansa базовые люксы предлагают кресла шириной около метра с индивидуальными регуляторами температуры как в салоне, так и на спинках кресел. Также есть 32-дюймовый 4K-телевизор, большой обеденный стол, персональный гардероб и беспроводная зарядка устройств с возможностью подключения по Bluetooth.

Места "Люкс Плюс" рассчитаны на двух человек, а кресла раскладываются и превращаются в двуспальную кровать шириной 4,6 фута. Также имеется телевизор в 43 дюйма. За эти места не нужно доплачивать, если их бронируют для двоих, но за одиночное размещение придется доплатить - 1 900 евро на коротких рейсах, 2 400 евро на средних и 2 900 евро на самых длинных.

С 30 марта Allegris авиакомпании Lufthansa будет доступна на рейсах из Мюнхена в Шанхай, Чикаго и Сан-Франциско. В ближайшие время ожидается добавление новых направлений, включая маршруты в Бангалор, Мумбаи, Пекин, Нью-Йорк и Кейптаун.

Ранее УНИАН писал, что немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa представил обновленные салоны эконом и бизнес-класса. В частности, были представлены новые кресла первого класса, которые получили название "каюты для объятий".

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