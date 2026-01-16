Босс Ryanair не хочет видеть Starlink Маска на самолетах авиакомпании

Майкл О'Лири считает слишком дорогою для клиентов Ryanair.

На фоне заявлений Илона Маска о планах доминировать на интернет-рынке в самолетах, генеральный директор крупнейшего в Европе лоукостера Ryanair Майкл О'Лири исключил допуск Starlink на свои рейсы.

"Необходимо устанавливать антенну на фюзеляже, это влечет за собой увеличение расхода топлива на 2% из-за веса и сопротивления. Мы не думаем, что наши пассажиры готовы платить за Wi-Fi на рядовом часовом рейсе", – заявил О'Лири в комментарии агентству Reuters.

Интернет Starlink в самолетах разных авиакомпаний

Отмечается, что немецкая Lufthansa в начале этой недели объявила о сделке по установке Starlink на свои самолеты.

В прошлом году скандинавская авиакомпания SAS также выбрала этого провайдера, заявив, что аэродинамическое сопротивление системы ниже, чем у конкурентов.

Первопроходцами же в установки Starlink в пассажирских самолетах стали Qatar Airways - первый самолет авиакомпании с интернетом от Маска полетел в рейс еще осенью 2024 года. Уже к лету 2025 года Qatar Airways запустила интернет от Starlink на более чем 50 самолетах.

