Российский диктатор признал, что авиакатастрофа с пассажирским самолетом произошла из-за работы ПВО России.

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что причиной катастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане стала страна-агрессор. Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане, пишет ТАСС в Telegram-канале.

По словам Путина, причиной трагедии могли стать обломки от двух ракет, которые выпустила ПВО России.

"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - заявил российский диктатор.

При этом, он не упустил возможности переложить вину за этот инцидент на Украину, потому что якобы ПВО России пыталась сбить украинские беспилотники.

"Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу", - отметил российский диктатор.

Путин отметил, что Россия согласно договоренностям оказывает всяческое содействие следствию в связи с катастрофой самолета Азербайджан и выразил соболезнования родным погибших.

президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что если российский диктатор Владимир Путин объявит масштабную мобилизацию в стране, он будет терять рейтинги доверия среди населения. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, предполагает Зеленский, ему придется начать большую войну в Европе, чтобы демонстрировать какие-то успехи. Он добавил, что Путин лично боится прекращения огня, потому что тогда возобновить войну ему будет сложно.

министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские дроны в Польше свидетельствуют о том, что Кремль не заинтересован в мире, а лишь в эскалации конфликта. Сикорский подчеркнул, что беспилотники не сбились с курса, то есть не попали случайно на территорию одной из стран НАТО. По его мнению, после инаугурации президент США Дональд Трамп испытал все дипломатические средства для достижения мира в Украине. Поэтому, глава МИД Польши считает, что теперь надо показать силу, а потом вести диалог с Россией.

