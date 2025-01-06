По словам Алиева, катастрофы можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь сделал ряд резонансных заявлений о сбитом в Чечне лайнере "Азербайджанских авиалиний" AZAL.

Как пишет Vesti.az, он возложил на представителей РФ вину в крушении самолета в Актау и уличил российские власти в попытках скрыть обстоятельства инцидента

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал он на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

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По словам Алиева, катастрофы можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а Вооруженные силы РФ и гражданские службы имели должную координацию.

"Попытки скрыть обстоятельства инцидента и представить его как результат столкновения с "птицами" или "газовым баллоном" вызвали серьезные сомнения в объективности расследования", - сказал он.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что если бы российские власти в первые часы с момента крушения самолета предприняли попытки объективно расследовать инцидент, то Азербайджан допустил бы Межгосударственный авиационный комитет к расшифровке черных ящиков. Президент напомнил, что Баку десятилетиями сотрудничал с МАК, активно занимавшимся расследованиями авиакатастроф на территории бывшего СССР.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - добавил Алиев.

Авиакатастрофа в Актау - детали

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось.

Азербайджанский пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, разбился из-за "физического и технического внешнего вмешательства". Об этом сообщила компания-владелец самолета Azerbaijan Airlines со ссылкой на предварительные данные расследования.

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