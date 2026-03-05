'Это отвратительный террористический акт': Азербайджан требует извинений от Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от официального Ирана объяснений и извинений за атаки БПЛА на гражданские объекты.

Нахчыванский международный аэропорт в Азербайджане был атакован беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Ирана. Еще один дрон упал возле здания школы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с иранской стороны был совершен террористический акт, сообщает Report.

Алиев подчеркнул, что целями обстрела стали гражданские объекты, и отметил, что Азербайджан требует объяснений по поводу ситуации и извинений.

"Азербайджан решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские чиновники должны дать объяснения и извиниться перед азербайджанской стороной, виновники этого террористического акта должны быть привлечены к уголовной ответственности", - заявил Алиев.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", который выполнял рейс из Баку в Грозный. По данным Reuters, со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана, пассажирский самолет сбили с российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С". Примечательно, что в результате авиакатастрофы тогда погибли 38 человек, еще 29 смогли спастись. В Азербайджане официально заявили, что самолет потерял управление из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы со стороны России.

Алиев возложил на представителей РФ вину в авиакатастрофе в Актау и обвинил в попытках скрыть обстоятельства инцидента. Президент Азербайджана потребовал от РФ наказать виновных, а также "полной прозрачности и человеческого поведения".

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой самолета, которая произошла в Казахстане. В заявлении пресс-службы Кремля указывается, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Добавляется, что Путин "выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим".

