Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 5:55 до 22:24.

На синей ветке метро станция "Ипподром" в субботу возобновит работу второго выхода к автостанции "Южная". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Завтра, 30 августа, возобновит работу второй вестибюль станции метро "Ипподром", выход к автостанции "Южная" (в направлении "Выставочного центра")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 5:55 до 22:24. Другой вестибюль в направлении станции метро "Теремки" работает для пассажиров с 5:52 до 22:27.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли.

22 августа киевский фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта. Ремонтные работы проводились летом из-за наименьшего пассажиропотока в это время.

В июле сообщалось, что в Киеве началось общественное обсуждение возможных изменений в правила перевозки собак в метро.

Кроме того, известный в столице ретро-трамвай М2-М "1892" вернулся на исторический Подол и готов к экскурсионным поездкам по маршруту: "Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко" и в обратном направлении.

