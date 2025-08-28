Он уже перевозит пассажиров по синей ветке метро.

В Киеве 27 августа 2025 года презентовали новый арт-вагон метро, посвященный киевскому периоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича.

Как передает фотокорреспондент УНИАН, присутствовавший на событии, это совместный проект команды фильма "Малевич" и столичного метрополитена.

Цель этого проекта – привлечь внимание к городу, где родился и преподавал Малевич, а также к его украинскому наследию, о котором впервые рассказали в формате художественного фильма.

Над созданием эскиза художник Дмитрий Касянюк работал около недели. На одной стороне вагона написано "Малевич" и изображены, в частности, глаза художника. Другая сторона посвящена картинам художника – там есть геометрические фигуры, а также изображения крестьян, работающих на полях.

Художник разрисовывал вагон в течение четырех дней. Для этого он использовал 150 баллончиков краски, которая является устойчивой к непогоде.

Внутри вагона, тем временем, размещены информационные стенды, рассказывающие интересные факты как о самом Малевиче, так и о посвященном ему фильме.

Вагон будет курсировать по синей ветке метро в течение двух месяцев, начиная с 27 августа 2025 года.

Как ранее сообщал УНИАН, биографический фильм "Малевич", который расскажет о жизни всемирно известного украинского художника-авангардиста польского происхождения Казимира Малевича, выйдет в украинский прокат уже 11 сентября 2025 года.

