Маршрут ретро-трамвая "1892" пролегает от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Экскурсионный ретро-трамвай М2-М "1892" снова вернулся на исторический Подол в Киеве.

Как сообщает КП "Киевпастранс", известный в столице ретро-трамвай вернулся на исторический Подол и готов к экскурсионным поездкам по маршруту: "Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко" и в обратном направлении.

Ретро-вагон можно использовать для праздничных поездок и культурных инициатив жителей и гостей столицы.

Видео дня

Специалисты Дарницкого депо выполняли реставрационные работы - восстановили ходовую часть, отремонтировали трамвайную тележку и выполнили отдельные работы по отделке салона.

Отмечается, что ретро-трамвай М2-М "1892" стилизован под киевские трамваи конца XIX - начала ХХ века, с аутентичным внешним видом и деревянной отделкой. Трамвай создан для сохранения исторической памяти о развитии электрического общественного транспорта в городе.

В предприятии отмечают, что ретро-трамвай напоминает об открытии первого электрического трамвайного маршрута в Киеве, который пролегал от Подола до Александровского спуска (ныне - Владимирский спуск). Длина этого маршрута составляла примерно 1,5 км.

Ретро-трамвай в Киеве

Первый в Киеве электрический трамвай запустили 13 июня 1892 года.

Как сообщила и.о. генерального директора КП "Киевпастранс" Татьяна Тараско в эфире телеканала "Киев24", ретро-трамвай станет экскурсионным, будет участвовать в культурных мероприятиях. Киевляне и гости столицы смогут знакомиться с историей Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: