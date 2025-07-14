Собаки в столичном метро: запущено обсуждение о перевозке собак в отдельных вагонах

Перевозка собак крупных пород предлагается в намордниках и на коротком поводке.

В Киеве начато общественное обсуждение возможных изменений в правила перевозки собак в метро. Об этом сообщает Киевский метрополитен.

Отмечается, что на основании обращений граждан и соответствующей петиции был разработан проект изменений в действующие правила пользования киевским метрополитеном.

Им предусмотрено:

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- использование сумок с водонепроницаемым или абсорбирующим дном для собак малых пород;

- перевозка больших собак в намордниках и на коротком поводке;

- возможность проезда с животными в первом и последнем вагонах в межпиковые часы;

- соблюдение санитарных норм и правил безопасности владельцами животных.

При этом отмечается, что вся ответственность за поведение животного в метро и соблюдение требований безопасности возлагается на владельца.

В метрополитене отмечают, что масштабный опрос жителей города относительно их отношения к этим возможным изменениям будет продолжаться через приложение Киев Цифровой в сотрудничестве с UAnimals

При этом призвали горожан ответственно подойти к опросу, поскольку на его основе проработают вопрос о запуске полугодового эксперимента с новыми правилами перевозки собак в подземке.

"Тестовый период важен, ведь в течение этого времени специалисты проанализируют, как новые правила влияют на безопасность и комфорт всех пассажиров. И при необходимости будут доработаны окончательные положения правил", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины киевляне приходят с собаками и кошками в укрытие на станции Киевского метрополитена, который используется как укрытие во время воздушных тревог во время российских воздушных атак.

Напомним, что 7 июля правительство утвердило новые правила перевозки животных в междугородних и международных автобусах. Согласно им, собаки малых пород должны находиться в боксах. А для перевозки средних и крупных (до 45 кг) собак владельцы должны выкупить места в ряду сидений и разместить животное на специальном покрывале на полу. Собака должна быть на поводке и в наморднике.

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