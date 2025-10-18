Совет обороны города утвердил новый порядок движения автобусов, курсирующих через Подольский мостовой переход в направлении с правого на левый берег.

С 20 октября во время воздушной тревоги в столице будет действовать новый порядок движения пассажирского транспорта, который проходит через Подольский мостовой переход с правого на левый берег Днепра. Речь идет об автобусных маршрутах №№ 110, 111, 112. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

Отмечается, что маршрут автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остается неизменным независимо от объявления воздушной тревоги.

А автобусы № 110, № 111 и № 112, которые будут ехать в направлении левого берега во время воздушной тревоги, будут курсировать по временным маршрутам под номерами № 110-Т, № 111-Т и № 112-Т соответственно:

№ 110-Т - пл. Украинских Героев - ул. Гетмана Павла Скоропадского - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - просп. Романа Шухевича - подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу - ул. Радужная - ул. Сулеймана Стальского - просп. Воскресенский - ул. Николая Кибальчича - просп. Романа Шухевича - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского - ул. Сержа Лифаря - ул. Градинская - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская - пл. Героев Чернигова;

№ 111-Т - пл. Украинских героев - ул. Гетмана Павла Скоропадского - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - просп. Романа Шухевича - подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу - ул. Центральная Садовая - ул. Дениса Рачинского - ул. Каховская - ул. Пантелеймона Кулиша - пл. Пантелеймона Кулиша - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Раисы Окипной - пл. Сергея Набоки - ул. Евгения Сверстюка - ул. Бориса Мартоса - ул. Ивана Миколайчука - просп. Соборности - Дарницкая площадь;

№ 112-Т - ул. Дегтяревская - ул. Юрия Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Глебова - ул. Вячеслава Черновола - Глыбочицкий проезд - улица Глыбочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры - Северный мост - просп. Романа Шухевича - подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу - ул. Петра Вершигоры - ул. Радужная - ул. Сулеймана Стальского - просп. Воскресенский - ул. Николая Кибальчича - ул. Ирины Бекешкиной - улица Ивана Микитенко.

"Если на момент объявления воздушной тревоги автобусы № 110 и № 111 будут находиться на ул. Набережно-Крещатицкой (на участке от Гаванского моста до ул. Верхний Вал), они продолжат движение по другой схеме под номерами № 110-Д и № 111-Д соответственно", - отмечается в сообщении.

Согласно утвержденной схеме движения:

автобусы № 110-Д будут курсировать: пл. Украинских Героев - ул. Гетмана Павла Скоропадского - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры - Северный мост - просп. Романа Шухевича - подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу - ул. Петра Вершигоры - ул. Радужная - ул. Сулеймана Стальского - просп. Воскресенский - ул. Николая Кибальчича - просп. Романа Шухевича - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского - ул. Сержа Лифаря - ул. Градинская - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская - пл. Героев Чернигова;

№ 111-Д - пл. Украинских Героев - ул. Гетмана Павла Скоропадского - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры - Северный мост - просп. Романа Шухевича - подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу - ул. Центральная Садовая - ул. Дениса Рачинского - ул. Каховская - ул. Пантелеймона Кулиша - пл. Пантелеймона Кулиша - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Раисы Окипной - пл. Сергея Набоки - ул. Евгения Сверстюка - ул. Бориса Мартоса - ул. Ивана Миколайчука - просп. Соборности - Дарницкая площадь.

Киевлян просят во время воздушной тревоги обращать внимание на номер маршрута, потому что именно номер автобуса подскажет, по какой схеме он будет двигаться дальше. Это поможет быстро сориентироваться и выбрать свое направление.

С подробными схемами движения новых маршрутов можно ознакомиться на сайте КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве только в марте этого года Совет обороны Киева ослабил ограничения по пользованию мостами через Днепр во время воздушных тревог. Было принято решение снять ограничения движения по Южному мосту (частично) и еще 5 мостовым переходам.

Долгострой - Подольско-Воскресенский мостовой переход открыли 1 декабря 2024 года, но только в рамках первой очереди строительства - запустили движение по 4 из 8 полос.

Лишь в августе текущего года на Подольском мосту открыли движение всеми полосами в обоих направлениях - по 4 в каждом.

