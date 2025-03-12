Движение с правого на левый берег по этому мосту остается закрытым.

В Киеве будет открыто движение автотранспорта по Южному мосту с левого на правый берег и разрешено движение во время тревог еще на 5 мостах. Совет обороны Киева ослабил ограничения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым. Проезд будет разрешен только для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

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В итоге без ограничений транспорт будет двигаться по:

- Северному мосту;

- Мосту Метро;

- Мосту им. Патона;

- Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы);

- Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы);

- Южному мосту – с левого на правый берег.