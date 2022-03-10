В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 10 марта из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 10 марта

Поезда отправляются со станции "Харьков Южный". С учетом наполняемости вагонов в течение дня могут назначаться дополнительные рейсы. 10 марта курсируют следующие поезда:

12:36 - №46 Лиман – Ужгород

14:00 – IC+ Харьков – Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

16:00 Харьков — Львов (Интерсити)

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

Эвакуационный пункт в Харькове

В помещении Песочинского дворца культуры и искусств (улица Полтавское шоссе, 114) работает пункт эвакуации их Харькова в Полтаву. Проезд бесплатный. Пункт работает круглосуточно, в нем можно получить временное укрытие, переночевать и обогреться. Также примерно с 10:00 до 15:00 ездят автобусы в Полтаву.

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