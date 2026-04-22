Крупнейший в мире производитель презервативов повысит цены из-за войны в Иране, - Reuters

Компания Karex производит более 5 миллиардов презервативов в год.

Малайзийская компания Karex Bhd, крупнейший в мире производитель презервативов, планирует повысить цены на 20–30% и, возможно, даже больше, если сбои в поставках из-за войны с Ираном затянутся.

Генеральный директор компании Го Миа Киат в интервью Reuters заявил, что наблюдается всплеск спроса на презервативы, поскольку рост транспортных расходов и задержки с доставкой привели к тому, что у многих клиентов запасы упали ниже обычного уровня.

"Ситуация, безусловно, очень нестабильна, цены высокие... У нас нет иного выбора, кроме как переложить эти затраты прямо сейчас на клиентов", – сказал Го.

Karex производит более 5 миллиардов презервативов в год и является поставщиком для таких ведущих брендов, как Durex и Trojan, а также для государственных систем здравоохранения, таких как британская NHS, и глобальных программ помощи ООН.

По словам Го, с момента начала конфликта в конце февраля компания Karex столкнулась с ростом затрат на все - от синтетического каучука и нитрила, используемых в производстве презервативов, до упаковочных материалов и смазочных веществ, таких как алюминиевая фольга и силиконовое масло.

Он сообщил, что у Karex достаточно запасов на ближайшие несколько месяцев и что компания намерена увеличить объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос, поскольку мировые запасы презервативов значительно сократились вследствие значительного сокращения расходов на внешнюю помощь, в частности со стороны Агентства США по международному развитию в прошлом году.

Он указал, что в этом году спрос на презервативы вырос примерно на 30%, а перебои с доставкой еще больше усугубили дефицит.

Доставка грузов Karex в Европу и США теперь занимает почти два месяца, по сравнению с одним месяцем ранее. Что касается развивающихся стран, то Го указал, что у многих нет достаточных запасов, поскольку доставка продукции занимает много времени.

Война в Иране - влияние на мировую экономику

Мировая экономика столкнулась с новым потрясением из-за войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает перспективы роста и усиливает инфляционное давление. Шок от войны носит глобальный, но неравномерный характер: больше всего страдают импортеры энергоносителей, страны с низкими доходами и ограниченными резервами.

По оценкам МВФ, война на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на энергоносители и сырье, что усилило давление на экономику и создало дополнительные риски для глобальной стабильности.

Кроме того, война в Иране может вызвать глобальный продовольственный кризис, который будет хуже того, что возник из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ведь дефицит удобрений угрожает производству продовольствия на многих континентах.

