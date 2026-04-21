В Киеве после продолжительной болезни скончалась телеведущая и супруга Сергея Сивохо

В Киеве умерла известная телеведущая Татьяна Сивохо – жена покойного шоумена и депутата Сергея Сивохо.

Об этом сообщила журналистка Леся Орлова в Facebook. Причиной смерти Татьяны стала онкологическая болезнь.

"Сергей был очень живым, и до сих пор как-то непонятно, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень живой – и теперь тоже непонятно. Она казалась неуязвимой, непобедимой. А оказалось – совсем нет. Они ушли один за другим. Сергей, потом его мама, теперь Таня. Остался сын, еще совсем молодой. Таня ушла в Киеве. Ее за несколько месяцев, как выяснилось, "съел" рак, ведь никто особо не знал. Насколько я знаю, она уходила чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая", – рассказала Орлова.

Сергей и Татьяна Сивохи познакомились в Донецке, когда она работала ведущей новостей. В конце 90-х они сыграли свадьбу и прожили вместе более 25 лет.

У пары остался сын Сава – он родился в ноябре 2000 года.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо ушел из жизни в 54 года из-за хронической болезни легких. Он скончался в Германии.

Прощание с Сергеем Сивохой состоялось в Октябрьском дворце в Киеве. Провести его в последний путь пришли коллеги по юмористическому шоу "Лига смеха" Станислав Боклан, Владимир Дантес и другие.

Похоронили звезду в родном Донецке.

