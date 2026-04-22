Боржемская показала своего отца: как выглядит родной человек фитнес-тренера (фото)

Марина поздравила его с праздником.

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская показала своего отца.

Сегодня, 22 апреля, близкий человек спортсменки отмечает свой день рождения. По случаю праздника Марина опубликовала в своем Instagram кадры с именинником и поздравила его.

"Это человек света. Света в глазах, в словах, в поступках… Человек большого ума и еще большего сердца. Ты умеешь чувствовать людей, так тонко касаться их глубины и помогать им быть собой. И я счастлива, что имею возможность учиться этому у тебя всю жизнь. Ты научил меня любить этот мир. Принимать себя. Быть собой в нем… И любить жизнь по-настоящему – глубоко, с уважением, с чувством. Ты научил меня равновесию. Ценностям. Тишине внутри и силе одновременно. Для меня ты – больше, чем папа. Ты мой друг. Мой наставник. Моя опора. Ты тот, рядом с кем я всегда чувствую жизнь глубже и полнее", – написала Боржемская.

Видео дня

Фитнес-тренер не указала, сколько лет исполнилось отцу. Но пожелала ему здоровья и подчеркнула, что очень любит.

"Я очень хочу, чтобы ты был здоров. Чтобы жизнь дарила тебе еще много лет – светлых, наполненных, твоих. Чтобы ты еще долго сиял. Мечтал. Жил так, как чувствуешь. И чтобы я еще долго могла быть твоей дочкой. Я тебя очень люблю, мой папа. Ты самый лучший в мире", – отметила Марина.

