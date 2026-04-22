Дата 22 апреля в народных верованиях считается удачной для огородных хлопот. Верующим рекомендуется узнать о том, какой сегодня церковный праздник, чтобы не упустить возможность помолиться об исцелении. На планете в эту дату проводится одно из важнейших в году экологических событий.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране в сегодняшнее число официальные мероприятия не устраиваются. Однако есть профессиональное событие - Всемирный день секретаря. В этот праздник сегодня в Украине принято поздравлять специалистов по ведению документации и организации рабочего процесса, без которых не обходится ни одна даже небольшая компания.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие по новому стилю воздают почести пророку Феодору Сикеоту и иконописцу Луке. Этим святым молятся об избавлении головных и зубных болей, исцелении болезней глаз. Лука также считается покровителем художников и творческих людей в целом.

В староцерковном стиле, от которого отказалась ПЦУ, сегодня праздник мучеников Вадима и Евпсихия, у которых просят избавления от гордыни и душевных обид.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день Земли установлен 22 апреля, чтобы призвать людей ценить нашу планету и бережно к ней относиться. В честь праздника проводятся субботники, акции по посадке деревьев, научные конференции и прочие экологические мероприятия. Эта дата напоминает нам, что каждый может внести личный вклад в защиту природы.

Есть и иные всемирные праздники сегодня - День селфи на фоне природы, День жевательного мармелада и День деловода.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшнем числе гласят следующее:

если разлились водоемы, то год будет урожайным;

на протяжении недели идут дожди - лето наоборот ожидается засушливым;

птицы не поют - к непогоде;

если вишня уже отцвела, то май будет жарким.

У наших предков дата 22 апреля считалась удачной для любой работы на огороде. Особенно хорошо пройдет посев лука и моркови. Если весна выдалась теплой, то с этого дня начинали сажать картошку. Крестьяне впервые за год выгоняли коз и овечек на выпас. Ещё в праздник сегодня есть интересный обряд для крепкого здоровья - надо укусить сырую луковицу.

В 2026 году эта дата выпала на поминальную неделю, когда принято убирать могилы близких и молиться за их упокой в церкви.

Что нельзя делать сегодня

Давние приметы подчеркивают важность доброжелательности в праздник 22 апреля. Не стоит быть грубыми и жестокими к другим, а лучше простить чужие ошибки. Запрещается употребление алкоголя, особенно на кладбище. Ещё не стоит повышать голос на детей.

