Дата 22 апреля в народных верованиях считается удачной для огородных хлопот. Верующим рекомендуется узнать о том, какой сегодня церковный праздник, чтобы не упустить возможность помолиться об исцелении. На планете в эту дату проводится одно из важнейших в году экологических событий.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране в сегодняшнее число официальные мероприятия не устраиваются. Однако есть профессиональное событие - Всемирный день секретаря. В этот праздник сегодня в Украине принято поздравлять специалистов по ведению документации и организации рабочего процесса, без которых не обходится ни одна даже небольшая компания.
Какой сегодня праздник церковный
Православные верующие по новому стилю воздают почести пророку Феодору Сикеоту и иконописцу Луке. Этим святым молятся об избавлении головных и зубных болей, исцелении болезней глаз. Лука также считается покровителем художников и творческих людей в целом.
В староцерковном стиле, от которого отказалась ПЦУ, сегодня праздник мучеников Вадима и Евпсихия, у которых просят избавления от гордыни и душевных обид.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день Земли установлен 22 апреля, чтобы призвать людей ценить нашу планету и бережно к ней относиться. В честь праздника проводятся субботники, акции по посадке деревьев, научные конференции и прочие экологические мероприятия. Эта дата напоминает нам, что каждый может внести личный вклад в защиту природы.
Есть и иные всемирные праздники сегодня - День селфи на фоне природы, День жевательного мармелада и День деловода.
Какой сегодня праздник в народе
Приметы о сегодняшнем числе гласят следующее:
- если разлились водоемы, то год будет урожайным;
- на протяжении недели идут дожди - лето наоборот ожидается засушливым;
- птицы не поют - к непогоде;
- если вишня уже отцвела, то май будет жарким.
У наших предков дата 22 апреля считалась удачной для любой работы на огороде. Особенно хорошо пройдет посев лука и моркови. Если весна выдалась теплой, то с этого дня начинали сажать картошку. Крестьяне впервые за год выгоняли коз и овечек на выпас. Ещё в праздник сегодня есть интересный обряд для крепкого здоровья - надо укусить сырую луковицу.
В 2026 году эта дата выпала на поминальную неделю, когда принято убирать могилы близких и молиться за их упокой в церкви.
Что нельзя делать сегодня
Давние приметы подчеркивают важность доброжелательности в праздник 22 апреля. Не стоит быть грубыми и жестокими к другим, а лучше простить чужие ошибки. Запрещается употребление алкоголя, особенно на кладбище. Ещё не стоит повышать голос на детей.