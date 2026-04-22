90 млрд евро для Украины: в The Telegraph назвали, на что первоочередно пойдут деньги

Уход Орбана с поста премьер-министра Венгрии открыл двери для масштабной финансовой помощи Украине.

Кредит ЕС в размере 90 млрд евро для Украины может быть утвержден уже сегодня, 22 апреля, что обеспечит экономическую помощь Киеву в противостоянии российскому вторжению. Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства блока, заявила журналистам, что ожидает "позитивных решений" после того, как Виктор Орбан лишился поста премьер-министра Венгрии по результатам голосования. Ведь именно Венгрия долгое время блокировала этот пакет помощи.

Первые выплаты могут поступить Украине уже в следующем месяце, добавил в отдельном выступлении комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. Деньги, скорее всего, будут потрачены на американские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot и британские ракеты Storm Shadow, пишет The Telegraph.

Конец венгерского вето

Пакет в 90 млрд евро – две трети которого будут использованы для закупки вооружений – был согласован лидерами ЕС в декабре. Однако Орбан заблокировал кредит, так как поставки российской нефти в Венгрию, проходившие через территорию Украины, были остановлены.

Его сокрушительное поражение на прошлой неделе от Петера Мадьяра проложило путь к выделению средств, считают дипломаты ЕС. "Мы ожидаем определенных позитивных решений завтра по кредиту в 90 млрд евро", – заявила Каллас журналистам на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Украине действительно нужен этот кредит, и это также знак того, что Россия не сможет пересилить Украину. Это чрезвычайно важно в данный момент", – добавила она. Дипломат ЕС объяснил: "Есть серьезные ожидания, что поставки нефти возобновятся сегодня, и тогда кредит сможет быть одобрен".

Позиция Брюсселя и Киева

Послы ЕС встретятся в Брюсселе; обсуждение кредита внесено в их открытую повестку дня. Перед встречей президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту Европейского совета Антониу Коште: "Украина выполнила то, что запрашивал ЕС".

Инсайдеры говорят, что этот момент станет проверкой заявлений, сделанных как Будапештом, так и Киевом. Орбан, занимавший пост премьер-министра 16 лет, отказывался давать окончательное согласие до тех пор, пока Украина не восстановит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Участок трубопровода в Украине, снабжающий Центральную Европу, не работает с января, когда он был поврежден российским ударом. Уходящий венгерский лидер, которого называли ближайшим союзником кремлевского диктатора Владимира Путина в Европе, сделал нападки на отказ Киева открыть маршрут ключевой частью своей неудачной предвыборной кампании.

В прошлые выходные он дал понять, что Брюссель проинформировал Будапешт о скором возобновлении потоков нефти. "Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", – написал Орбан.

На что пойдут средства

Своевременное прибытие первого транша кредита будет считаться значимым в Украине, которая впервые почти за три года добилась определенного успеха в попытках стабилизировать линию фронта. До сих пор Киев полагался на пожертвования союзников, чтобы закрыть дыру, оставленную венгерским вето. В рамках сделки страна получит не менее 60 млрд евро в виде военной помощи.

Вероятно, средства будут направлены на американские ракеты-перехватчики Patriot для защиты от российских баллистических ракет, новые технологии беспилотников, производимые в Украине, и другие виды вооружений, такие как британские ракеты Storm Shadow, отмечают журналисты.

"Украине нужно все вышеперечисленное", – объяснил Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW). Он подчеркнул: "Всегда будет потребность в танках и мобильной, защищенной огневой мощи. Средства дальнего поражения по-прежнему будут необходимы... именно там нужны Storm Shadow и все остальные передовые вооружения. Я также отмечу, что даже в тактической зоне все еще есть потребность в простых классических средствах, таких как артиллерия и минометы".

Другие новости о помощи Украине со стороны Европы

Ранее УНИАН сообщал, что Словакия хоть и угрожает заблокировать новые санкции против РФ, но поддерживает кредит для Украины. Страна якобы хочет четкой, прозрачной и проверенной декларации о том, что нефтепровод "Дружба" будет снова запущен.

Кроме того, мы также рассказывали, что у России появился новый рычаг влияния в ЕС после поражения Орбана. На выборах в Болгарии победил бывший президент Румен Радев. Это позволит его партии сформировать правительство в одностороннем порядке. Но заявления Радева уже названы в Кремле "потенциально направляющими других европейских политиков к более "прагматичному диалогу с Российской Федерацией".

Вас также могут заинтересовать новости: