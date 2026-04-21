Какой сегодня церковный праздник 22 апреля 2026 года

22 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Луку. Этот день также приходится на Проводную (поминальную) неделю, которая продолжается до 26 апреля и посвящена молитвам об усопших.

Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этой датой, что считается под запретом, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

В 2023 году Православная церковь Украины изменила календарную систему и перешла на новоюлианский стиль. В результате даты праздников с фиксированной датой (недвижимые) сдвинулись на 13 дней вперед по сравнению со старым календарем.

Видео дня

В то же время часть верующих продолжает жить по юлианскому стилю. Такое право сохраняется за отдельными религиозными общинами и монастырями, которые самостоятельно выбирают календарь богослужений.

22 апреля по новому церковному календарю православные чтут память святителя Луки. Согласно старому церковному стилю святого будут вспоминать 5 мая.

Святой Лука жил в I веке в сирийской Антиохии. Он был в числе 70 учеников Христа, которых Иисус отправил проповедовать Евангелие. Лука известен как автор одного из четырех Евангелий, а также книги "Деяния святых апостолов".

Святитель сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, а после его смерти продолжил проповедь в Ахайе, Ливии, Египте и Фиваиде. Именно там, по преданию, он и погиб как мученик.

Считается, что святитель Лука был первым иконописцем: ему приписывают создание первых икон Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла.

***

Продолжается Проводная неделя, посвященная поминовению усопших. В этот период верующие посещают храмы, подают поминальные записки и навещают кладбища, вспоминая близких с молитвой и светлой памятью.

Третий день поминальной недели называют Фомина среда. В это время в храмах совершаются панихиды, и верующие приходят помолиться, поставить свечи и подать поминальные записки. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома и зажечь свечу, однако хотя бы раз за неделю верующие стараются подать поминальные записки и побывать на службе.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святого мученика Евпсихия, а также преподобномученика Вадима, архимандрита, и семерых его учеников.

Что нужно и что сегодня нельзя делать

В этот день обращаются с молитвами к святителю Луке, которого считают покровителем врачей и художников. Его просят о помощи в семейных делах, здоровье и даже финансовых вопросах.

Священники в течение поминальной недели советуют вспоминать умерших только добрыми словами, помогать нуждающимся. Милостыня может быть любой: деньги, еда или вещи. Считается, что такие добрые дела помогают не только другим, но и самому человеку справиться с тяжелыми мыслями.

В народе день называют Громницы, а также Сухая, Лысая и Громничная среда. Еще одно название праздника - Луков день. Оно связано с тем, что в это время традиционно высаживали лук. 

Лук в народной культуре издавна занимал особое место: он помогал пережить голодные времена, укреплял здоровье и был одним из самых доступных продуктов. В некоторых местах на Луков день пекли пироги и оладьи с луком.

С луком также связано множество поверий: говорят, что если в этот день съесть хотя бы одну луковицу, то будешь здоров и удачлив весь год. Чтобы избавиться от неприятностей, луковицу очищали, съедали, а высушенную шелуху измельчали и пускали по ветру - вместе с ней, по поверью, уходили и проблемы.

В церковный праздник 22 апреля, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, ругань, зависть, жадность, лень и чревоугодие. Важно сохранять спокойствие, не обижать окружающих и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В поминальную неделю церковь не одобряет употребление алкоголя и его принесение на кладбище - это считается грехом. Вспоминать усопших в эти дни принято не застольями, а молитвой, добрыми словами и делами милосердия, в том числе помощью нуждающимся.

Также в эти дни важно проявлять терпение и доброжелательность: не отказывать в милостыне, которая может выражаться в деньгах, продуктах, вещах или просто внимании и добром слове. Не рекомендуется гневаться, сквернословить и повышать голос на детей и пожилых людей.

В народной традиции на Громницы есть ряд строгих запретов. Главный из них - сегодня нельзя заниматься работами в огороде: по поверьям, все посаженное в этот день не приживется, а погибнет от засухи или пострадает от грозы.

Среди других запретов дня:

  • нельзя оставлять беспорядок в доме - это к проблемам в семье;
  • запрещается ругаться - после такой ссоры будет трудно помириться;
  • не следует беременным не сидеть на пороге - это граница между мирами.

День нужно провести спокойно, в порядке и без лишней суеты - это, по приметам, поможет уберечь дом и семью от неприятностей.

Народные приметы о погоде

По погоде в это время судят о будущем лете и урожае:

  • ночные заморозки на 22 апреля - будет еще 40 холодных ночей до осени; 
  • кукушка подала голос - холодов больше не будет; 
  • гроза сегодня - к богатому урожаю; 
  • роса с утра - к удачному началу посевов; 
  • расцвела рябина - сильных холодов больше не будет.

Если день теплый выдался - такая погода сохранится до конца весны, а год будет урожайным.

