Православный праздник сегодня называют в народе Луков день.

22 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Луку. Этот день также приходится на Проводную (поминальную) неделю, которая продолжается до 26 апреля и посвящена молитвам об усопших.

Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этой датой, что считается под запретом, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

В 2023 году Православная церковь Украины изменила календарную систему и перешла на новоюлианский стиль. В результате даты праздников с фиксированной датой (недвижимые) сдвинулись на 13 дней вперед по сравнению со старым календарем.

В то же время часть верующих продолжает жить по юлианскому стилю. Такое право сохраняется за отдельными религиозными общинами и монастырями, которые самостоятельно выбирают календарь богослужений.

22 апреля по новому церковному календарю православные чтут память святителя Луки. Согласно старому церковному стилю святого будут вспоминать 5 мая.

Святой Лука жил в I веке в сирийской Антиохии. Он был в числе 70 учеников Христа, которых Иисус отправил проповедовать Евангелие. Лука известен как автор одного из четырех Евангелий, а также книги "Деяния святых апостолов".

Святитель сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, а после его смерти продолжил проповедь в Ахайе, Ливии, Египте и Фиваиде. Именно там, по преданию, он и погиб как мученик.

Считается, что святитель Лука был первым иконописцем: ему приписывают создание первых икон Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла.

Продолжается Проводная неделя, посвященная поминовению усопших. В этот период верующие посещают храмы, подают поминальные записки и навещают кладбища, вспоминая близких с молитвой и светлой памятью.

Третий день поминальной недели называют Фомина среда. В это время в храмах совершаются панихиды, и верующие приходят помолиться, поставить свечи и подать поминальные записки. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома и зажечь свечу, однако хотя бы раз за неделю верующие стараются подать поминальные записки и побывать на службе.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святого мученика Евпсихия, а также преподобномученика Вадима, архимандрита, и семерых его учеников.

Что нужно и что сегодня нельзя делать

В этот день обращаются с молитвами к святителю Луке, которого считают покровителем врачей и художников. Его просят о помощи в семейных делах, здоровье и даже финансовых вопросах.

Священники в течение поминальной недели советуют вспоминать умерших только добрыми словами, помогать нуждающимся. Милостыня может быть любой: деньги, еда или вещи. Считается, что такие добрые дела помогают не только другим, но и самому человеку справиться с тяжелыми мыслями.

В народе день называют Громницы, а также Сухая, Лысая и Громничная среда. Еще одно название праздника - Луков день. Оно связано с тем, что в это время традиционно высаживали лук.

Лук в народной культуре издавна занимал особое место: он помогал пережить голодные времена, укреплял здоровье и был одним из самых доступных продуктов. В некоторых местах на Луков день пекли пироги и оладьи с луком.

С луком также связано множество поверий: говорят, что если в этот день съесть хотя бы одну луковицу, то будешь здоров и удачлив весь год. Чтобы избавиться от неприятностей, луковицу очищали, съедали, а высушенную шелуху измельчали и пускали по ветру - вместе с ней, по поверью, уходили и проблемы.

В церковный праздник 22 апреля, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, ругань, зависть, жадность, лень и чревоугодие. Важно сохранять спокойствие, не обижать окружающих и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В поминальную неделю церковь не одобряет употребление алкоголя и его принесение на кладбище - это считается грехом. Вспоминать усопших в эти дни принято не застольями, а молитвой, добрыми словами и делами милосердия, в том числе помощью нуждающимся.

Также в эти дни важно проявлять терпение и доброжелательность: не отказывать в милостыне, которая может выражаться в деньгах, продуктах, вещах или просто внимании и добром слове. Не рекомендуется гневаться, сквернословить и повышать голос на детей и пожилых людей.

В народной традиции на Громницы есть ряд строгих запретов. Главный из них - сегодня нельзя заниматься работами в огороде: по поверьям, все посаженное в этот день не приживется, а погибнет от засухи или пострадает от грозы.

Среди других запретов дня:

нельзя оставлять беспорядок в доме - это к проблемам в семье;

запрещается ругаться - после такой ссоры будет трудно помириться;

не следует беременным не сидеть на пороге - это граница между мирами.

День нужно провести спокойно, в порядке и без лишней суеты - это, по приметам, поможет уберечь дом и семью от неприятностей.

Народные приметы о погоде

По погоде в это время судят о будущем лете и урожае:

ночные заморозки на 22 апреля - будет еще 40 холодных ночей до осени;

кукушка подала голос - холодов больше не будет;

гроза сегодня - к богатому урожаю;

роса с утра - к удачному началу посевов;

расцвела рябина - сильных холодов больше не будет.

Если день теплый выдался - такая погода сохранится до конца весны, а год будет урожайным.

