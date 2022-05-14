Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют эвакуационные поезда.

Проезд в поездах платный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Некоторые эвакуационные поезда будут бесплатными. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 14 мая

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

13:38 780/779 Киев-Пасс – Сумы

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 769/770 Казатин – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Яремче – Тернополь

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс - Солотвино 1

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 43/44 Славута 1 – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Люблин – Ковель

19:48 95/96 Киев-Пас – Ивано-Франковск

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Казатин – Трускавец

20:21 57/58 Киев-Пасс - Хоростков

20:21 59/60 Фастов – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Острог – Ковель

21:28 76/75 Знаменка – Киев-Пасс

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пас - Тернополь

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:47 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:01 245/246 Киев-Пас – Ужгород

23:05 80/79 Киев-Пасс – Днепр

23:59 139/140 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

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