Защиты не было: ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, в каких условиях им приходилось работать

Во время тушения пожара на Чернобыльской атомной электростанции было задействовано большое количество вертолетов, которые постоянно сменяли друг друга. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Андрей Мизько, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

"Где-то в 12 километрах от реактора была площадка, там нас загружали по 1 тонне свинца. Это обычный охотничий дробь. По 10 килограммов в мешочках. Залетали, на высоте 200 метров долетали до Припяти. Далее сворачивали на боевой курс. Руководитель полетов находился на крыше гостиницы, подсказывал нам расстояние до реактора. Подлетали, сбрасывали и уходили снова на площадку под загрузку", – вспоминает Мизько.

Он добавил, что таким образом выстраивалась цепочка из вертолетов, которые подлетали к реактору каждые 2–3 минуты. Сам процесс нахождения над реактором во время сброса, по его словам, был максимально кратковременным. Что касается защиты от радиации, то ее, как таковой, не было.

Видео дня

"Нам давали только такие военные респираторы. И уже наши борттехники с бортмеханиками устраивали какие-то листы из свинца. Мы вместо парашютов клали себе мешки по 10 килограммов, ведь молодые были, надо было защищать себя. Это все, больше ничего не было… Для летного состава допустимая доза (радиации, – УНИАН) составляла 25 рентген. Для наземного – 50 рентген", – добавил Мизько.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Антипкин рассказал, что в Украине до сих пор находят радионуклиды в плаценте беременных женщин. По его словам, это негативно сказывается на беременности и состоянии здоровья детей в Украине.

Он отметил, что при наличии 10 беккерелей на килограмм массы уже существует риск невынашивания или определенное влияние на здоровье ребенка. А с начала 2026 года были зафиксированы случаи, когда обнаруживали 19 беккерелей на килограмм массы.

