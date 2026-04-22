Вышел тизер 3-го сезона сериала 'Укрытие' с Ребеккой Фергюсон

Новый сезон популярного сериала стартует 3 июля 2026 года на Apple TV.

Стриминговый сервис Apple TV показал первый тизер третьего сезона научно-фантастического сериала "Укрытие" (Silo).

События сериала, основанного на трилогии американского писателя Хью Хауи, происходят в постапокалиптическом антиутопическом будущем, в котором 10 тысяч человек живут под землей в гигантском многоэтажном бункере на огромной глубине. Это сообщество живет по строгим правилам, якобы призванным их защитить. Однако со временем несколько жителей начинают сомневаться в том, что им рассказывают.

В третьем сезоне зрителям обещают показать немного больше предыстории, что происходило до того, как люди оказались в бункере.

Главную роль в проекте исполняет Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизы "Дюна", "Миссия невыполнима").

Также в сериале задействованы Рашида Джонс (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Офис"), Дэвид Оелово ("Последний король Шотландии", "Джек Ричер", "Парадокс Кловерфилда"), рэпер Common ("Короли улиц", "Терминатор: Спасение придет", "Иллюзия обмана", "Джон Уик 2"), Тим Роббинс ("Лучший стрелок", "Побег из Шоушенка", "Таинственная река") и другие.

Третий сезон сериала стартует 3 июля 2026 года на Apple TV. Он будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Напомним, первый сезон сериала "Укрытие" вышел летом 2023 года, а второй – зимой 2024-2025 годов.

На данный момент общая оценка сериала по итогам 2 сезонов на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков и 68% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: