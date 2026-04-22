Умер легендарный британский певец Дэйв Мейсон

Соучредитель легендарной британской рок-группы Traffic, вокалист и композитор Дэйв Мейсон скончался. Ему было 79 лет.

Как пишет издание Mirror, печальную новость сообщила семья звезды.

"От имени его семьи мы с глубокой и искренней скорбью сообщаем о смерти Дэйва Мейсона. Член Зала славы рок-н-ролла, известный автор песен, музыкант, певец и композитор, мирно ушел из жизни в своем доме в Гарднервилле, Невада", – отмечают родные Дэйва.

К слову, официальную причину смерти пока не называют. Однако известно, что музыкант приготовил ужин со своей женой Винифред, затем сел в кресло вздремнуть рядом со своим псом и скончался.

"Он мирно ушел из жизни в своем любимом кресле. Сказочный финал. На своих условиях. Именно так он прожил свою жизнь до самого конца", – писали его родные.

Что известно о Дэйве Мейсоне и группе Traffic

Группа была создана в 1967 году в Бирмингеме. Дэйв был автором хита Traffic под названием "Feelin' Alright", который занял 51-е место в официальных британских чартах.

Он также написал хит "Hole in My Shoe", в котором его гитарная партия стала визитной карточкой в сочетании с блюзом. Однако, несмотря на успех, Мейсон ушел из группы после выхода первого альбома Mr Fantasy, хотя позже возвращался дважды – в 1971 и 2004 годах.

Также музыкант сотрудничал с Джорджем Харрисоном, Джимми Хендриксом и многими другими звездами. В 2025 году Дэйв объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, однако не раскрывал подробности.

