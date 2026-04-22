Бедняков проговорился, почему отказался работать с Никитюк

Ведущий назвал настоящую причину.

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков признался, что после ухода из шоу "Хто зверху" Сергея Притулы у него была возможность стать новым партнером Леси Никитюк в проекте, но он отказался.

"Я тот период не помню, почему так случилось. Но сказать, что я очень хотел вести это шоу, – нет. Если бы очень хотел вести какой-то проект, я бы точно отменил все остальные", – сказал он в интервью YouTube-проекту "Розмова".

Как признался ведущий, при выборе проектов для него главное – получать кайф.

"Любому человеку, наверное, хочется работать там, где ему кайфово. Для меня деньги не главное, я хочу кайфовать от того процесса, который идет", – сказал Бедняков.

По его словам, сейчас на украинском телевидении он не видит для себя интересных проектов, в которых хотел бы участвовать в качестве ведущего.

"Из тех, что когда-то были, – я всегда хотел вести Fort Boyard. Когда-то, кажется, это был 2013 год, был период, когда мне предлагали в России вести Fort Boyard. Они очень хотели, чтобы я вел, дважды просили. Я дважды отказывался", – сказал шоумен.

