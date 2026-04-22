'Чек на пиво', которому 4000 лет, поразил ученых: что удалось расшифровать

Находка показала, что этот напиток был важной частью повседневной жизни.

Исследователи из Национального музея Дании и Копенгагенского университета расшифровали древнюю клинописную табличку, которая фактически является одним из старейших в мире "чеков" на пиво. Документ датируется примерно 2000 годом до нашей эры, пишет Phys.org.

Табличка содержит запись о выдаче пива в качестве оплаты труда в древнем городе Умма (современный юг Ирака). По словам исследователя Троельса Арболя, речь идет об административном документе, фиксирующем распределение напитка среди работников.

В записи упоминается поставщик по имени Аялли и объем напитка: около 16 литров "качественного" пива и еще 55 литров обычного.

Напиток, без которого не обходилась жизнь

Ученые отмечают, что пиво в древней Месопотамии было не только популярным напитком, но и важной частью рациона.

Его изготавливали не из хмеля, как сегодня, а из ферментированного хлеба, меда или фиников. Напиток имел густую консистенцию, кисловатый вкус и относительно невысокую крепость – до 6,5%.

Древние "офисные вечеринки"

Исследователи предполагают, что такие объемы пива могли распределяться среди группы рабочих – своеобразный аналог современных корпоративных вечеринок или коллективных застолий.

Помимо "пивного чека", в коллекции также нашли тексты о ритуалах борьбы с колдовством и списки правителей, в частности упоминания о легендарном Гильгамеше.

Ученые подчеркивают, что подобные таблички помогают понять, как функционировали первые урбанизированные общества – от экономики до повседневной жизни.

