Математически выходит мизер: эксперт опроверг заявления генштаба РФ об 'успехах' на фронте

Эти заявления могут быть направлены в угоду кремлевскому диктатору, отметил Попович.

Заявления главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что российские войска захватили с начала года 1700 кв км украинской территории, не соответствуют действительности.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович. "Цифру нужно уменьшить втрое относительно того, сколько территории захватила Российская Федерация. И еще учесть, что мы тоже отвоевали около 500 км территорий. Поэтому, если провести простую математическую операцию, то в целом получается ничтожно мало в плане чистого контроля территории со стороны российской армии", – сказал Попович.

Он добавил, что причин для таких заявлений может быть две. Либо российское командование хочет угодить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, либо боится рассказать ему о реальной ситуации на поле боя.

Видео дня

"Мне уже очень трудно комментировать заявления Герасимова с точки зрения военного обзора, журналистики или информационного фактчекинга. Мне кажется, это уже немного входит в область медицины. Построение этой параллельной реальности уже не поддается рациональной логике", – добавил Попович.

Заявления российского Генштаба

Помимо заявлений об общем продвижении РФ, Герасимов также в очередной раз заявил, что российские войска якобы полностью захватили территорию Луганской области. Как отмечал военный эксперт Евгений Дикий, Россия еще в 2022 году захватила 98% Луганщины. Однако за последние четыре года полномасштабного вторжения им так и не удалось отвоевать оставшиеся 2%.

Аналитики из Института изучения войны объясняют такие заявления российского Генштаба тем, что РФ пытается скрыть отсутствие успехов на фронте. Отмечалось, что даже российские источники опровергают информацию о таких успехах врага.

